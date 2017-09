Juan Padrón, vicepresidente económico de la RFEF, y Ángel María Villar, presidente. Ambos son claros protagonistas al ocupar en su día puestos que han dado lugar a una trama de corrupción que supera los 30 años de supremacía federativa.

El caso Soule ha destapado sus corruptelas, pero aún hay muchos detalles que destacar y en eso se centra el diario Marca desvelando varias conversaciones entre Villar, Padrón y otros miembros de la Federación como puede ser Esther Gascón, secretaria general. Estos hechos deberían provocar la repetición de la elecciones.

Conversación entre Padrón y Gascón

Aquí el presidente mío, el de entrenadores, el de árbitros, el de fútbol sala hacen lo que yo diga. Y las Territoriales igual, porque si no les quito (...) Ellos tienen que obedecer aquí a quien les paga... ¿Está claro Esther? Hace 32 años que dije lo que había que hacer. Mientras esté la Ley y el Decreto ganará siempre el fútbol no profesional. Para eso tienen el 60% y los otros el 40%.

Conversación entre Padrón y Miguel Bestard (presidente federación balear)

Hay que partir de la base de que estas elecciones no las gana nadie, sino los 16 presidentes de Federaciones. ¡A ver si se entera todo el mundo! Los presidentes de las Federaciones somos los que ganamos las elecciones. Nadie más. Ni Sánchez Arminio, ni Eduardo Caturla. Porque los árbitros míos y los entrenadores míos votan lo que yo les diga. ¡Si no los quito!

Conversación entre Padrón y Andreu Subíes (presidente federación catalana)

Si el presidente mío, de Entrenadores y de Árbitros, y de Fútbol Sala, no hacen lo que yo digo... ¡los quito porque yo los pongo a dedo y los quito a dedo! Así desde hace 32 años. No admito que nadie intente venderme una burra.

Conversación entre el hijo de Villar, Gorka, y su padre

Ayer salió una circular de la Federación por la que se puede delegar el voto de los clubes. ¿Vale? Y de las medidas que se están tomando para conseguir los votos. Bien. Entonces he llamado a Jolin Lorrea [¿?, se entiende que es Larrea] y le he dicho que escriba a la del Eibar, o la llame, para saber si han votado por correo. Y si no han votado, que le pida la delegación.