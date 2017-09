Laporta: "Estoy seguro que entre Piqué y yo podemos convencer a Sergio Ramos"

Joan Laporta, ex presidente del F.C Barcelona, nunca se ha callado ante los medios sobre ningún tema, y el referéndum de Cataluña no es menos. El catalán habló en la presentación de la web Sport Congress sobre Cataluña, su posible independencia, Piqué, Sergio Ramos...

Laporta cree que si Cataluña se independiza de España, sería un error apartar al Barcelona de la Liga: "El Barça-Madrid es un producto muy atractivo. Intentar cargarse esto sería un error por parte del Gobierno, de LaLiga o de la Federación".

El ex presidente entiende el revuelo hacia las palabras de Piqué, ya que es un deportista que se posiciona a favor de la independencia, pero piensa que el futbolista siempre ha dado todo por la selección y cree que las críticas son algo injustas: "Que un jugador como Gerard Piqué se manifestara, me parece normal y yo lo comparto. No creo que haya sorprendido a nadie. Y sobre las críticas, es una opinión que puedo respetar. Él es un profesional del fútbol, se debe a su club y también, jugando la Liga y existiendo la Federación Española, él tiene el compromiso y la obligación de ir a la Selección. Mientras no esté finalizado este proceso, en parte él está obligado a ir y él mismo ha dicho que está encantado de ir. Él siempre va de cara y creo que estas campañas no van a ningún lado. Habría que hacer campañas en el otro sentido. Nunca se ha manifestado en contra de ir".

Laporta también habló sobre las palabras de Sergio Ramos, al que cree que puede convencer junto con Piqué: "Yo creo que como es un cachondo terminaría entendiéndolo. Estoy seguro que lo podríamos convencer entre Piqué y yo. No hasta el punto de votar sí, pero que lo entendiera. A su manera lo respeta. Muy en la intimidad, pero seguro que lo respeta".

Además, Laporta también habló sobre la posibilidad de presentarse a unas nuevas elecciones: "Si fueran a corto plazo las elecciones, sí. Estoy con fuerza e ilusión en ampliar un modelo que funciona, ha funcionado y ha tenido recorrido largo. Esta directiva no está capacitada para diseñar el Barça del futuro y yo sí podría acertar".