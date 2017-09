Osama Vinladen, convocado con la selección de Perú

Su principal virtud es que es un jugador explosivo. Osama Vinladen, causa asombro en todo el mundo. Más allá de sus cualidades como futbolista, lo que choca es su nombre.

No, no es una broma. Osama Vinladen ha sido convocado con la selección peruana Sub 15 para jugar el Sudamericano. Tiene 14 años, es centrocampista y a pesar de que su nombre coincide con uno de los terroristas más sanguinarios de la historia, Osama intenta centrarse en cumplir su sueño, llegar a ser profesional.

El nombre del jugador peruano causa estragos en las redes sociales

Las redes sociales son un hervidero tras viralizarse la convocatoria de la selección peruana Sub 15 para el sudamericano.

¿"Pero que broma es esta?", "Tienen delito sus padres", "Pobre chaval", rezan algunos de los múltiples comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre Vinladen.

Osama Vinladen confiesa que sus padres nunca le han querido explicar por qué le pusieron ese nombre y asegura que está valorando cambiárselo cuando cumpla los 18 años.