Guardiola: "Prefiero entrenar a España que a Cataluña"

Pep Guardiola compartió con Gary Lineker una entrevista para la BBC en la que dejó un titular para la historia. El mítico delantero inglés preguntó al entrenador si alguna vez querría entrenar a alguna selección, a lo que Guardiola respondió que sí. La anécdota llega en el momento que Lineker le hace elegir entre entrenar a España o a Cataluña.

El entrenador catalán del Manchester City aseguró preferir entrenar a España, debido a que le gustaría sentir lo que es entrenar en un Mundial o en una Eurocopa. Esta declaración de Guardiola llega un día antes del referéndum ilegal en Cataluña, a favor del cual se ha posicionado en numerosas ocasiones.

Guardiola también sorprendió a Lineker con una anécdota de hace muchos años. "¿Sabías que fui recogepelotas y yo te lanzaba los balones? Un día, después de un partido, te pedí la camiseta. Pero nunca me lo diste... ¡Y no te lo perdonaré!", aseguró Guardiola ante la sorpresa del ex jugador inglés. Lineker pidió disculpas y le respondió con gracia: "No sabía que eras tú, probablemente tendrías pelo entonces. Ahora me siento mal, pero no nos dejaban dar las camisetas de visitante en esos días, las tenías que mantener durante toda la temporada"