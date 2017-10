El día después del 1-O de Piqué es... en Madrid y con España

Gerard Piqué es nuevamente y será otra vez el gran protagonista de la jornada. Lo es por su apoyo al referéndum y sus lágrimas en el día de ayer y lo será porque esta tarde a las 18:00 horas está citado en Las Rozas para empezar la concentración con la selección española de fútbol.

Aún se desconoce si Piqué atenderá a los medios de comunicación citados hoy en la Ciudad del Fútbol para cubrir la llegada de los futbolistas, pero otros jugadores como el capitán Sergio Ramos podrían tomar la palabra.

Hay que recordar que Piqué rompía a llorar ayer tras el partido que el Barcelona jugó a puerta cerrada ante Las Palmas: "Mando un mensaje de que cuando se vota se puede votar que sí, que no o en blanco, pero se vota. En este país muchos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y ese derecho hay que defenderlo con todas las de la ley. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña que se ha comportado maravillosamente".

España volverá a jugar un partido oficial el próximo viernes 6 de octubre a las 20:45 horas en el estadio José Rico Pérez de Alicante ante Albania. El siguiente ante Israel se disputará el lunes 9 a domicilio. Los dos cerrarán la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.