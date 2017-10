El padre de Neymar habla del caso Cavani y del Barcelona

El padre de Neymar, para desgracia o bendición de su hijo, suele compartir protagonismo con él, sobre todo cuando hay una renovación o un fichaje de por medio. El patriarca de la familia vive ahora las andanzas de su hijo en París y en una entrevista para Telefootha repasado los dos asuntos que han marcado la actualidad de Neymar en los últimos meses: Cavani y el Barcelona.

Sobre el exclub de Neymar, su padre ha vuelto a repetir que la decisión fue del jugador y que nadie le pudo convencer de lo contrario: "Me sorprendió su decisión de venir a París. Tuvimos una propuesta el año pasado del PSG, pero no llegamos a un acuerdo. La de este año fue muy interesante. Yo fui quien dudó hasta el final.Me parecía más fácil quedarme en la comodidad, pero él quiso arriesgar".

Neymar Santos sr también confirmó que Piqué y compañía intentaron convencer al '10' para quedarse en el Camp Nou: "Trataron de convencerle de que continuara en el Barça, pero él había tomado su decisión. Quería este reto y ha venido al PSG para ganar la Liga de Campeones.Tenemos cinco años para conseguirlo. El club está en el camino correcto para lograrlo. Si su objetivo fuera el Balón de Oro, se habría quedado en el Barça".

Sobre el supuesto enfrentamiento con Cavani por los lanzamientos a balón parado, el padre de Ney habló de exageración: "La historia entre Neymar y Cavani ha tomado una medidas desproporcionadas. Se ha exagerado. Todo está bien entre ellos".