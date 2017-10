Piqué: "Un independentista puede jugar con España"

"No es incongruente, yendo al extremo; no es mi caso, pero creo que un independentista podría jugar en la Selección. Es un reto darle la vuelta a esta situación. Me siento orgulloso de estar aquí y de mi compromiso no se puede dudar", comentó Piqué en rueda de prensa con España.

Una de las comparecencias más esperadas de la semana ha tenido al jugador como protagonista. Piqué ha comentado que él no se "posiciona en ningún bando".

"Respeto que piense que los catalanes no puedan votar", comentó también.