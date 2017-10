Saúl en 'El Mundo': "Piqué, a lo mejor, debería haberse ahorrado los tuits desde la concentración"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española, suele ser una persona que habla con sinceridad y, sobre todo, muy claro. Más de una vez se le ha podido escuchar dando su opinión personal y de manera contundente acerca de alguna actitud que no le ha gustado de un compañero.

Hace un año dejó patente que una rabieta de su compañero en el Atlético, Antoine Griezmann, sobre "pelear por no descender" tras empatar en Leganés no le parecía adecuada. En las últimas horas en una entrevista para nuestros compañeros del diario El Mundo, Saúl habló de Piqué y de los tuits del central durante la concentración.

"¿Si lo podría haber evitado? Pues a lo mejor sí. Yo personalmente no lo hubiera hecho", comentó Saúl en El Mundo.

El medio también valoró el ambiente de Alicante de cara al España-Albania de este viernes: "Miedo no, lo que tenga que pasar pasará y lo que tenemos que hacer nosotros es conseguir la victoria para lograr el objetivo de llegar al Mundial. Gerard siempre que se pone la camiseta de la selección lo da todo y no se le puede reprochar nada. Puede haber opiniones distintas, pero hablando de fútbol no se le puede reprochar nada".

Por último, Saúl reiteró que en la selección sólo quieren hablar de fútbol, pero eso, por desgracia, no es así: "En la selección no estamos pensando sólo en el fútbol. Es complicado para todos, porque al final juegas en un campo y pitan a un compañero y no nos gusta".