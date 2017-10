Heynckes dice que decidió volver al Bayern porque su perro "ladró dos veces"

Jüpp Heynckes se estrenará como nuevo técnico del Bayern Múnich el próximo sábado en el Allianz Arena a las 15:30h ante el Friburgo.

El veterano técnico alemán decidió descolgar la pizarra y salir de su retiro para acudir a la llamada del conjunto bávaro. Jüpp es un ídolo en Múnich. Se fue por la puerta grande tras ganar un triplete: la Copa, la Bundesliga y la Champions.

Después del paso de Guardiola -quiso darle su toque a un conjunto que jugaba solo, y el fracaso del vago Ancelotti- los jugadores del Bayern se entrenaban por su cuenta viendo el escaso trabajo de campo que realizaba Carlo-, la directiva bávara, manejó varios nombres pero se decantó, finalmente, por intentar sacar de su retiro a Heynckes. La empresa no era fácil pero Jüp terminó aceptando.

Heynckes explica quién fue el artífice de su vuelta:

Yo no volvería a ningún otro club en el mundo, pero el Bayern de Múnich es una razón de amor para mí. Mi hija y mi mujer me aconsejaron para tomar una decisión. Pero fue mi perro Cando, cuando ladró dos veces me decidí por sellar el trato