El 'palo' de Simeone a un periodista de TV3: "Si te invito a mi casa se come con mis platos"

Simeone está harto, como muchos otros entrenadores y equipos, con las argumentaciones constantes procedentes del Barcelona y de su entorno acerca del césped en campos que no son el Camp Nou. En la previa del duelo entre ambos equipo, un periodista de TV3 preguntó al Cholo por este asunto.

"No soy el jardinero, soy el entrenador, cuando tú me invitas a tu casa como con tu mantel, tus platos y tus vasos y cuando yo te invito a mi casa invito con mi mantel, mis platos y mis vasos", sentenció SImeone.

Acerca de las palabras en El Primer Palo del presidente de los peñistas del Barcelona en Madrid comentando que tenían "miedo" de acudir al Metropolitano, el Cholo no quiso entrar en polémicas: "No entro en situaciones más políticas que deportivas, tengo mucho respeto para todo lo que sucede y tengo mi pensamiento, que me lo guardo porque no ayuda en nada".

Simeone confirmó a su vez la titularidad de Ángel Correa junto a Griezmann y defendió al francés: "Antoine ha tenido estos últimos años diferentes formas de jugar, el año pasado ya participó menos en el juego para ser más contundente ante el gol. Es importantísimo para nosotros, cuanto más fresco esté, mejor para solucionar las acciones ofensivas. Quizá esté más cómodo con un punta tipo Gameiro o Torres, pero Correa está bien, y como lo está, mañana va a jugar".