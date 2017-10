"El equipo de Harry Kane". Así se refirió Pep Guardiola cuando habló del Tottenham entrenador por Mauricio Pochettino. Esas palabras del técnico del City no fueron bien recibidas por el argentino que se mostró contundente a la hora de calificar al español de "poco caballeroso".

Guardiola ha cogido el guante nuevamente y ha respondido a Pochettino: "Quizás mi inglés no es lo suficientemente bueno, pero nunca fui irrespetuoso con un compañero de profesión. Nunca. Cuando dije "el equipo de Harry Kane" lo hice por el hecho de su gran momento de forma. Sé perfectamente que el Tottenham no es solo Harry Kane. Creo que durante la temporada pasada la persona que valoró y elogió más su forma de jugar fui yo".

Pep no se quedó sólo en esa primera explicación y amplió su respuesta: "He hablado muchas veces con Mauricio, no sé si quiere creer esto. Quizás debería haber dicho el equipo de Pochettino. Creo que ha cometido un error. Quizás cuando alguien ataca a mi equipo o a mi club he respondido, pero nunca he querido criticar lo que han hecho Pochettino o el Tottenham".

Guardiola, aparte de defenderse, volvió a elogiar al próximo rival del Real Madrid en la Champions: "La temporada pasada acabaron mejor que nosotros y eso significa mucho. Cuando perdieron contra el Chelsea en semifinales de la anterior FA Cup dije que fueron increíbles, porque el Chelsea chutó cuatro veces y marcó cuatro goles. En su momento dije que el Tottenham era uno de los mejores equipos en términos de juego".