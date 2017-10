¿Ha entrado Alcácer en el 'club' de los Vermaelen o Chigrinskiy?

Llegar como una estrella al Barcelona y acabar siendo la diana de bromas ajenas y propias. Muchas personas recomendaron a Paco Alcácer no fichar por el club azulgrana teniendo por delante a Neymar, Messi y Luis Suárez, pero el ariete dejó Valencia con ganas de demostrar que tenía un hueco en una plantilla tan competitiva como la barcelonista.

Los sueños de Alcácer se han truncado y desde el primer momento se vio que no iba a ser una historia feliz para él en el Camp Nou. Apenas ha sumado goles y cuando los ha marcado han valido más bien poco para su equipo. Incluso tardó mucho tiempo en lograr estrenarse como goleador con la casaca blaugrana provocando la desesperación de la grada y la suya propia con fallos no habituales en él.

Luis Enrique no contó con él salvo en situaciones obligadas. Ernesto Valverde tampoco parece tener en cuenta al delantero ya que con Dembelé lesionado y Arda Turan fuera de juego, Alcácer se ha vuelto a quedar fuera de una convocatoria. Ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano no estará el ex del Valencia que ya ha entrado en el 'club' de los ignorados en el Barcelona. Ya pasaron por allí hombres como Vermaelen, Chigrinskiy o Douglas.

Esta es la lista de convocados del Barça de cara al choque ante el Atlético: