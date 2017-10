El misterio de Mourinho: "Algún día puede que diga por qué no fiché por el Barcelona"

Puede que algún día lo diga, pero de momento no podremos saber, al menos de boca de José Mourinho, las razones por las cuales no fichó por el Barcelona en el año 2008. En una entrevista exclusiva para Télefoot, de la TF1 en Francia, el actual técnico del Manchester United fue preguntado por esa posible llegada al Barça que finalmente no se produjo y el luso no quiso contestar.

"Quizás algún día diré la verdad. Estas son las cosas de mi carrera que prefiero mantener para mí. Quizás lo diré algún día, cuando sea viejo, viejo, viejo ... tal vez", confesó Mourinho.

Aparte de esta cuestión que no quiso desvelar, 'The Special One' quiso explicar su salida del Real Madrid en 2013: "Fue mi decisión. Mi hija iba a estudiar en la universidad de Londres y pensamos que en ese momento era importante unir a la familia. También dejé el Real por motivos personales. Es muy importante para mí ser feliz. Mis mejores resultados fueron cuando estoy feliz y en mi tercer año en Madrid no estaba contento".

Por último destaca la forma en la que Mourinho describe su paso por el Inter de Milán, donde fue campeón de la Champions en 2010: "El Inter fue una experiencia muy especial. Fue una historia de amor. Tenía un equipo fantástico porque los jugadores de esa generación tenían la última oportunidad de ganar, Le dimos a la familia Moratti y a todos los jugadores del Inter una alegría increíble".