El dardo envenenado de Quique Setién a Simeone

Quique Setién y Diego Pablo Simeone no tienen ningún problema de carácter personal, pero según las últimas declaraciones del técnico del Betis parece que sí tienen uno a nivel futbolístico, sobre todo desde el lado de Setién.

Tras perder 3-6 ante el Valencia en el Benito Villamarín con amago de remontada incluido, Setién fue entrevistado después del partido y dejó un dardo envenenado para Simeone en clara alusión al partido que jugaron Atlético de Madrid y Barcelona y que acabó con 1-1 en el marcador.

"Prefiero perder así que no, como he visto este fin de semana, marcar, echarte atrás y que te empaten al final", dijo Setién. Salvo que el entrenador del Betis diga lo contrario, esa indirecta va claramente direccionada para Simeone que con 1-0 en el Wanda Metropolitano vio como al Atlético le empataba Luis Suárez en el momento en el que el Barcelona encerraba a los rojiblancos en su área.

No es la primera vez que Setién califica el juego del Atlético de Madrid. Ya lo hizo en septiembre del año pasado: "Estás haciendo un trabajo sensacional, pero no me gusta cómo juega tu equipo". Eso fue lo que le dijo el por aquel entonces entrenador de Las Palmas a Simeone en el saludo inicial. "Soy así de sincero", comentó Setién cuando le preguntaron por esa conversación. Su equipo perdió ese día 0-3 ante los rojiblancos.