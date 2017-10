Nuevo guiño de Guardiola a Messi

El técnico de Sampedor pasó por rueda de prensa en la previa del partido de Champions que su equipo disputa ante el Nápoles. Además de deshacerse en elogios hacía su rival de este martes y su entrenador, Mauricio Sarri, de hablar del gran momento de forma que atraviesa su equipo, de que los equipos españoles son los grandes favoritos para alzarse con el título y confirmar que la vuelta del Kun está a la vuelta de la esquina, Guardiola lanzó un nuevo guiño a Leo Messi.

Cuando los periodistas le preguntaron que si De Bruyne estaba entre los mejores del mundo -el belga está que se sale esta temporada-, Pep mostró su devoción por Leo Messi:

"El mejor es solo uno. Pero si quieres estar entre los grandes jugadores, tienes que ganar títulos. Por supuesto que De Bruyne está entre ellos, pero el mejor es solo uno. Sería un sueño para mi que Kevin o cualquier jugador de mis equipos llegara al nivel de Messi. Pero no quiero poner presión en las espaldas de De Bruyne. Es un jugador fantástico, todo el equipo lo ama. Pero Messi come aparte. Es un jugador que ha marcado sesenta goles cada año en los últimas temporadas, y no solo esto, es la forma en la que juega".

Recordemos que Messi acaba contrato el 30 de junio. Algunos dan la renovación por cerrada, pero lo cierto es que la firma del argentino sigue sin plasmarse. A partir de enero podría negociar con quien quiera.