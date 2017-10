¿Qué quiso decir Valdano al comparar a Asensio con "el Leo Messi de Argentina"?

Jorge Valdano, exentrenador y actual comentarista de Bein Sports, ha comparado a Marco Asensio con Leo Messi, pero no lo ha hecho de forma positiva sino que ha utilizado al argentino para mandar una pequeña crítica al jugador del Real Madrid. Fue en una entrevista para Onda Cero.

"Marco Asensio deslumbra en cualquier zona del campo pero me recuerda un poco a Messi cuando juega con Argentina. Cuando coge la pelota siempre ocurren cosas pero hay fases en las que no interviene porque el equipo no lo encuentra", comentó Valdano.

Aprovechando la entrevista, Jorge también quiso destacar que el Real Madrid ya no puede fallar más en su caza al liderato: "El talento del Real Madrid es indiscutible, pero ya no puede dar ventajas a sus rivales por su situación en la clasificación".

No sólo el Real Madrid y sus jugadores fueron calificados por Jorge Valdano. Griezmann tuvo parte de protagonismo en la charla del argentino: "Disfruté mucho con el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Creo que al Atleti se le hizo largo el partido. Es muy difícil que un jugador que ya es estrella mundial siga conservando la humildad de Antoine Griezmann".