El Atlético, al borde de la eliminación en Champions

Partido vulgar el ofrecido por el Atlético de Madrid en Azerbayán con el empate a cero ante el Qarabag que les deja, si no lo remedian ellos mismos, al borde de la eliminación en Champions. Si el Atlético no quiere hacer cuentas y depender de otros resultados tiene que ganar los tres partidos que le quedan, pero si no lo hace dependerá de los duelos directos entre Roma y Chelsea.

La situación del Atlético a esta hora es clara y meridiana: si gana a Qarabag y Roma en casa y hace lo propio en Londres poco les debe importar lo que hagan los demás porque estará matemáticamente en octavos de final. Los rojiblancos sumarían once puntos y se asegurarían de esta forma ser segundos como mínimo.

El problema para el Atlético es que viendo sus resultados en la primera vuelta del grupo pocos ven posibilidades de que Simeone y los suyos logren el 9 de 9 en los próximos tres partidos. Vista la situación, la afición rojiblanca debería animar al Chelsea en sus partidos ante la Rom siendo esta su mejor opción.

Estas son las cábalas:

Doble victoria del Chelsea

Si los ingleses ganan los dos partidos a los italianos, la Roma quedaría con cuatro puntos y el Chelsea ya clasificado con 12. El Atlético tiene ahora dos puntos y jugará ante Qarabag y Roma en el Wanda Metropolitano. Podría sumar un total de 8 que le harían clasificarse como segundos. Eso siendo optimistas. Si no gana esos dos partidos, la clave sería ganar a la Roma para independientemente de lo sucedido ante el Qarabag llegar con vida a la última jornada donde jugarán en Londres.

Doble victoria de la Roma

Si el equipo transalpino suma los seis puntos ante el Chelsea se colocaría con 10 y dejaría al conjunto de Conte con seis. El Atlético tiene sólo dos ahora mismo por lo que debería ganar a Qarabag y Roma alcanzando los 8 y que el equipo de Azerbayán resista el acoso inglés en Bakú. Siendo así, el último duelo Chelsea-Atlético decidiría todo.

Doble empate entre Roma y Chelsea

Los italianos se quedarían con seis y el Chelsea con ocho. La distancia con el Atlético sería de 4 y seis a falta de nueve puntos en juego. Ganando a Qarabag y Roma, algo casi obligatorio en esa situación, los rojiblancos sumarían ocho puntos y otra vez se jugarían el pase en Londres.

Una victoria para el Chelsea y otra para la Roma

Con tres puntos para cada uno, la Roma acumularía siete y el Chelsea nueve. Son muchos puntos para el Atlético teniendo dos en su haber a día de hoy. No le quedaría otra que ganar a Qarabag y Roma y posiblemente al Chelsea en Stamford Bridge porque los italiano deberían imponerse en el Olímpico a los azeríes.

Este es el calendario del grupo del Atlético:

Atlético-Qarabag / Atlético-Roma / Chelsea-Atlético

Atlético-Qarabag / Qarabag-Chelsea / Roma-Qarabag

Chelsea-Roma / Roma-Chelsea / Atlético-Roma / Roma-Qarabag

Chelsea-Roma / Roma-Chelsea / Qarabag-Chelsea / Chelsea-Atlético