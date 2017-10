Radiografía de la Champions League: lo mejor, lo peor y lo menos malo

Terminó la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Llegamos al ecuador de una primera fase que ha dado bastante de sí. Clubes favoritos como el Atlético de Madrid, con el agua al cuello, el Bayern de Munich, ya ha cambiado de entrenador con el cese de Ancelotti y los ingleses empiezan fuerte. El poderío de Guardiola y Mourinho se trasladó fuera de las islas británicas donde ya da miedo el PSG. Ocho grupos, ocho análisis

Grupo A

Dicen que las segundas temporadas de los equipos de José Mourinho son las mejores. Tiene pinta a que esta teoría se va a cumplir también con el Manchester United. El técnico portugués ha dado con la tecla y se está notando.

Ha acertado con los fichajes importantes. Lukaku y Matic están rindiendo desde el primer minuto y atrás, como le gusta a Mourinho, son fiables. Tres partidos, tres victorias y con un sólo gol en contra. La constelación de estrellas está ensamblada y trabaja sin protestar. Es un equipo claramente ya con el ADN de Mourinho, un equipo difícil de meter mano.

Dominan en el grupo, confirmando las buenas sensaciones que transmiten en la Premier League donde son segundos, todavía sin haber perdido ningún partido. Y encima, los detalles están de su lado. Tras ganar al Benfica, Matic confesió que "Mourinho nos dijo que probáramos a chutar de lejos y acumuláramos centros hacia el portero, que era joven y hacía su debut en Champions".

Grupo B

Muchos esperaban que fuesen demasiados gallos para un mismo corral, que Unay Emery no pudiera controlar a tanta fiera o que la MCN tardara meses en acoplarse pero, hasta la fecha, no ha pasado nada de esto. El PSG es el equipo más goleador de las cinco grandes ligas y también de la Champions.

El equipo parisino lleva 29 goles en la liga francesa. ¿Una liga menor? Puede ser, pero lleva 12 en tres partidos en la Champions League. Cinco al Celtic de Glasgow, tres al Bayern de Munich y cuatro al Anderlech. Cavani, Neymar y Mbappe parecen llevarse a las mil maravillas pese al incidente del penalti y lo más importante, se entienden en el terreno de juego. Juntos han jugado seis partidos en los que han marcado 17 goles entre los tres. Y en cuatro de esos seis encuentros, los tres vieron puerta.

Lo peor para sus rivales es que, además, Emery ha encontrado el famoso equilibrio. El PSG es el equipo que menos goles ha encajado en Francia y en Champions, todavía no ha recibido un tanto en contra. ¿Puede ser el año del PSG por fin?

Hay que destacar también el momento que atraviesa el Bayern de Munich. Sufrió una derrota dura en París que ha supuesto que muchos le borren como candidato al título pero los posteriores resultados, varias declaraciones de jugadores e informaciones, dejan claro que Ancelotti ya no era un entrenador respetado en el vestuario. Heynckes ha vuelto y su último partido con el Bayern fue levantando el título de la Champions League. Casi nada.

Grupo C

Chelsea, Roma y Atlético de Madrid formaron un grupo de nivel notable. Un equipo, con grandes aspiraciones, tendría que verse obligado a disputar la Europa League pero poco esperaban que fuera el equipo de Simeone, un grupo extremadamente competitivo, siendo doble finalista de la Champions en los últimos años.

Algo le pasa al equipo madrileño que no es el mismo de las últimas temporadas. ¿Le falta gol? En Champions ha marcado uno en tres partidos y fue de penalti, ante el Chelsea. Las sensaciones no son buenas. Ante los ingleses fueron claramente inferiores en el Wanda Metropolitano y la imagen ante el debil Qarabag no fue mejor. Los jugadores salieron sin la actitud que requería el partido y cuando tuvieron que proponer, no encontraron la forma adecuada más allá de centros laterales y alguna jugada esporádica. En la segunda parte, no hicieron un disparo a puerta.

La Roma, pese a todos los cambios que está viviendo con la llegada de Monchi, ha demostrado que puede competir. Está por detrás de Chelsea y Atlético pero no ha perdido ante ninguno de los dos. El equipo londinense este año parece más centrado en Champions que en la Premier y eso hay que tenerlo en cuenta porque su plantilla es muy poderosa y más si tenemos en cuenta que Hazard, el jugador con más talento, está volviendo por sus fueros. A eso hay que sumarle futbolistas con mucho oficio y una estructura bien definida como ya ha demostrado Conte la pasada temporada. La única duda que presentaba era Álvaro Morata y ver si podía sustituir a Diego Costa y de momento, el español sólo acapara halagos.

Grupo D

Parecía evidente que Barcelona y Juventus iban a pasar a la siguiente fase y aunque seguramente sea así, no se esperaba que el equipo italiano, último finalista de la Champions, lo hiciera con tantas dificultades. La pasada campaña eliminaron al Barcelona en cuartos de final sin sufrir en el Camp Nou y esta temporada, ni compitieron ante el equipo de Valverde (3-0) y ganaron in extremis al Sporting de Portugal con un tanto de Mario Mandzukic a falta de cinco minutos.

Que algo le pasa al equipo de Allegri es evidente. En la Serie A, están cuartos cuando llevan cinco temporadas ganando la liga de manera consecutiva. Gran parte de este bajón se justifica en el mal momento que atraviesa Dybala. No está a su nivel.

La plantilla sigue siendo, más o menos, la misma que la pasada campaña. Matuidi y Douglas Costa, sus grandes fichajes, fueron suplentes ante un Sporting de Portugal, que por otra parte, ya competió de lo lindo ante el Barcelona.

Grupo E

El Spartak de Moscú, que empató ante el Maribor, que a su vez perdió por 7 a 0 ante el Liverpool, ha abierto una herida profunda en el Sevilla que tiene que recuperarse ya si quiere clasificarse para los octavos de final de la Champions League.

El Liverpool tiene una plantilla a la que Klopp no le está sacando todo su potencial hasta la fecha. Son octavos en la Premier League a 9 puntos del líder. El Spartak de Moscu es quinto en la liga rusa. Los dos rivales del Sevilla son igual que ellos: irregulares, poco fiables. Eduardo Berrizo empieza a ser cuestionado por el juego del equipo y las excesivas rotaciones. Lo bueno, es que tienen que recibir en el Sánchez Pizjuán a los dos líderes del grupo.

Especialmente complicado será ganar al Liverpool. El equipo inglés va, claramente, de menos a más. Se está notando cada vez más la evolución de Coutinho tras un verano complicado al intentar irse al Barcelona.

GRUPO F

El Manchester City, por fin, carbura. Tras empatar en casa ante el Everton en el primer partido en la Premier League, muchos aficionados del City pidieron que Guardiola no continuara en el banquillo. Era un tropiezo que no hacía más que recordar la decepción total de la pasada temporada. Sin embargo, al igual que su vecino Mourinho, Pep ha dado con la tecla.

Desde aquel empate en la jornada inaugural, todos sus encuentros se cuentan por victorias. Líderes en la Premier y en su grupo de la Champions League donde compiten, entre otros, con el Nápoles, líder en Italia y uno de los equipos más en forma de Europa. El equipo carbura, sobre todo de centro del campo para arriba. Gabriel Jesús está explotando. Con 20 años, el internacional con Brasil, acumula 15 goles y 6 asistencias en sus últimos 22 partidos. Datos que por juventud, sólo le supera Mbappé.

Pese a que siguen sin contar con Gundogan, Pep ha encontrado una fórmula sorprendente en el centro del campo que está funcionado. Fernandinho está arropado sólo por mediapuntas o jugadores de banda. Silva, Kevin de Bruyne y Sane. Todos están a un gran nivel. A destacar la evolución de Kevin de Bruyne en los últimos meses. Un jugador desequilibrante, por detrás solamente de Messi, Ronaldo y Neymar.

Grupo G

Es el grupo de las sorpresas de lo que llevamos de Champions League. Tanto por el equipo que lidera la tabla, el Besiktas, como por el que cierra el grupo, el Mónaco.

El conjunto que entrena el turco Gunes está formado por muchos jugadores veteranos. Adriano o Quaresma, ex del Barcelona, Pepe, del Real Madrid, Ryan Babel, del Deportivo de la Coruña, Gary Medel y Álvaro Negredo, del Sevilla y Valencia respectivamente, son algunos de los que gozan forman una plantilla que ha ganado todos sus partidos. Sin duda, un equipo con más peligro en un campeonato corto y de eliminatorias como es la Champions, que en la Liga donde son regulares de momento.

El Besiktas ha tomado ventaja en un grupo donde no había un pronóstico claro. Segundo es el Leipzing, un equipo que fue creado hace 8 años y que está jugando su primera edición en la Champions. Los alemanes están demostrando que no son flor de un día. Son muy competitivos. Ganaron al Oporto, empataron con el Mónaco y no están viéndose resentidos en la Bundesliga donde andan sólo por detrás de Dortmund y Bayern de Munich. ¿Han llegado para quedarse entre los mejores de Europa?

Si el Besiktas y el Leipzing son las sorpresas positivas de este grupo, lo contrario el Oporto y el Mónaco. Los portugueses viven el debate que tuvo el Real Madrid y la selección española hace años con Iker Casillas y el equipo de Jardim está en pleno crecimiento tras la estampida de estrellas este verano. Sólo tienen un punto. Puede pasar cualquier cosa en este grupo.

Grupo H

El Borussia de Dortmund es otra de las notas negativas de lo que va de Champions. Un punto de nueve posibles. Y el empate, ante el débil Apoel. Están prácticamente eliminados. Todo lo contrario que el Tottenham. La pasada edición de la Champions League fue muy dura para el equipo de Pochettino. Con sólo seis goles a favor, tuvieron que conformarse con la Europa League al quedar por detrás del Leverkusen y el Mónaco.

Pese a que es el único de los equipos grandes de Inglaterra que no se ha reforzado con fichajes caros, Pochettino sigue construyendo un equipo que puede competir al máximo nivel. Vencieron y bien al Dortmund y pudieron ganar en el Bernabéu. Harry Kane, con 24 años, se está descubriendo como uno de los mejores delanteros de Europa. Lleva en el 2017 los mismos goles que Cristiano Ronaldo. Y eso es mucho cantar. Kane acumula 138 goles en 263 partidos. Ronaldo necesitó 117 partidos más para alcanzar esa cifra.