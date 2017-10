El escandaloso gol ilegal del Barcelona que indigna al fútbol español

El Málaga de Míchel lleva una temporada aciaga, pero lo sucedido en el minuto 2 de partido en el Camp Nou ante el Barcelona no sólo indigna al cuadro andaluz sino a todo el fútbol español. La ausencia del VAR en la Liga Santander está causando situaciones tan dantescas como la vivida en el partido entre catalanes y andaluces.

En el minuto dos de partido, Digne apuró hasta la línea de fondo para centrar, la pelota salió un palmo fuera del terreno de juego, pero el francés logró sacar el centro que remató Deulofeu. Los jugadores del Málaga apenas se movieron pensando que el colegiado, González Fuertes, había apreciado la acción, pero enloquecieron cuando vieron que daba validez al gol.

Las redes sociales ya han dictado sentencia

Digne pass for Deulofeu goal (given when ball was out) & Alba strike at Betis last season (not given when ball was in). Time for technology. pic.twitter.com/xH0BBUadyZ