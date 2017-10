Guardiola sobre el 155: "El Parlamento catalán es mucho más antiguo que el español"

Pep Guardiola sigue acumulando protagonismo político y últimamente aparece más en las páginas de las periódicos por sus declaraciones extradeportivas que por los éxitos o fracasos del equipo que entrena, el Manchester City. El conjunto citizen ganó por 3-0 al Burnley, pero en la rueda de prensa posterior al partido, la aplicación del 155 en Cataluña por parte del Gobierno español fue uno de los temas a debatir por Guardiola.

Estas son las declaraciones íntegras del entrenador español del City:

"Es un día muy triste para la democracia. Pensaba que en el siglo XXI ya no pasarían estas cosas, pero desafortunadamente ha pasado. El Parlamento catalán es mucho más antiguo que el español. Estoy muy triste. Al final la gente ha olvidado que lo que queríamos era votar. Lo que queríamos era escuchar lo que decía el pueblo catalán. Y probablemente éste no hubiera querido la independencia, o sí. Pero ni esto nos han dejado hacer. El gobierno del PP, evidentemente con la ayuda del PSOE y Ciudadanos, ha hecho una cosa que... ahora pedir a todo el mundo que no haya violencia. Es un día muy triste para la democracia porque lo único que queríamos hacer era votar y cualquier demanda de la gente es mayor que cualquier ley, incluso que la Constitución. Es un día muy triste para toda Europa, para todo el mundo, después de que hayan hecho lo que han hecho".