Cristiano, Zidane y el Real Madrid, grandes triunfadores en la gala 'The Best' El delantero portugués revalida el premio The Best como mejor futbolista del año: "Estoy otra vez aquí por talento, trabajo duro y dedicación".

Cristiano Ronaldo, galardonado con el premio The Best por segunda vez consecutiva. | EFE El mundo del fútbol ha encumbrado este lunes, en el marco de una espectacular gala celebrada en el London Palladium de la capital británica, a los mejores de la pasada temporada, dentro de los premios 'The Best FIFA Awards 2017'. No ha habido pie a la sorpresa y el ganador al mejor futbolista del pasado curso ha sido Cristiano Ronaldo, revalidando así el galardón que ya obtuvo el pasado mes de enero en Zúrich (Suiza). El delantero portugués, que ha recibido el premio de dos de las mayores leyendas del fútbol mundial como son Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario —Ronaldo, el gordito, entregando el trofeo al otro Ronaldo—, vuelve a coronarse así rey del fútbol mundial después de una temporada para enmarcar en la que ganó la Champions, la Liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Cristiano, que ha obtenido el 43,16 por ciento de los votos, se ha impuesto en las votaciones a Leo Messi (19,25%) y a Neymar (6,97%). Se mostraba el delantero madridista visiblemente emocionado, ya con el premio en su poder. "Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección. Fue un año extraordinario. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación, trabajo, trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguraba el luso. "Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Estoy muy feliz", prosiguió un Ronaldo que también quiso mencionar a Messi y a Neymar. Minutos antes, la FIFA concedía el premio de mejor entrenador de la temporada a Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid que se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea) y que releva en el palmarés a Claudio Ranieri, ahora en las filas del Nantes y que hace dos años, contra todo pronóstico, guió al modesto Leicester City al título de la Premier League. "Este trofeo es una locura y significa muchas cosas. Es un honor estar aquí, es algo increíble; nunca pensé que iba a recibir algo así de importante. Quiero darle las gracias a los jugadores; es gracias a ellos que hay espectáculo", decía un emocionado Zidane, que también un bonito detalle con su esposa Véronique: "Te quiero mucho". Lo cierto es que el Real Madrid ha sido el gran triunfador en la gala celebrada esta noche en Londres, que ha estado conducida por el actor británico Idris Elba y por la presentadora e influencer de origen brasileño Layla Anna Lee, pues cinco futbolistas blancos (Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y el propio Cristiano) figuran en el Once Ideal FIFA FIFPro. Un equipo en el que también figuran tres jugadores que vistieron la camiseta del Barça el pasado curso (Messi, Andrés Iniesta y Neymar, éste hoy en el PSG) y otros tres que jugaron en la Juventus (Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci y Dani Alves). Your FIFA FIFPro #World11 for 2017 🙌#TheBest pic.twitter.com/h8gNrTpMiX — #TheBest 🏆 (@FIFAcom) October 23, 2017 Precisamente, Buffon ha conseguido el premio The Best al mejor portero de la temporada, imponiéndose en las votaciones a Keylor Navas (Real Madrid) y Manuel Neuer (Bayern de Múnich), mientras que el galardón a la mejor jugadora del pasado curso ha sido para la atacante holandesa Lieke Martens, de 24 años, que el curso pasado defendió los colores del Rosengard sueco y que esta temporada juega en el Barcelona. Asimismo, el Premio Puskas al mejor gol de la temporada fue para Olivier Giroud, delantero francés del Arsenal, por esta obra de arte... Compartir

Relacionado Documento: Así votaron los capitanes, seleccionadores y periodistas al premio The Best

