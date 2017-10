Larrea escurre el bulto: "Yo no eché a Claramunt de la Federación"

Juan Luis Larrea ha cogido el testigo de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol y al nuevo peso pesado del deporte rey en nuestro país se le acumulan los problemas. El último tiene que ver con el cese en el cargo de María José Claramunt, la denominada 'Jefa' de la selección española. En declaraciones para El Partidazo de Movistar TV, Larrea quiso desmarcarse de dicha decisión.

"Es un tema de reglamento interno y no tengo nada más que decir. Lo lleva la casa y estoy enterado, pero no es una decisión mía en principio. Es un tema de disciplina interna y es un despido por motivos disciplinarios. Ya sé que se está comentando en los medios. Que sea ella la que se defienda", comentó Larrea.

Sobre el posible plante de tres jugadores como Sergio Ramos, Piqué y Busquets por el tema Claramunt, Larrea dice estar tranquilo: "No hemos recibido ninguna medida y estamos dispuestos a hablar con los capitanes y con quien sea. Si quieren ellos explicaciones las daremos. Espero que no haya plante. Los jugadores deben ir a lo suyo, que es jugar al futbol. Cualquier aclaración que soliciten, la van a tener. Me sorprenden muchas cosas, pero lo que leo le doy poca credibilidad. Se escribe mucho, porque tenéis que escribir. Sinceramente, son verdades a medias, seguro".

El presidente de la RFEF, famoso por su comentada frase sobre las elecciones, tampoco quiso confirmar si finalmente las habrá: "Estamos andando un camino. Los objetivos son seguir dando pasos e intentar normalizar todo. El día a día será seguir trabajando en la Federación".