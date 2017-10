Theo Hernández quiere triunfar a nivel de clubes y también en el contexto de las selecciones internacionales. Por eso cambió el Atlético por el Real Madrid ya que no tenía sitio fijo en el conjunto de Simeone y por ello también podría cambiar Francia por España si el combinado galo no le da la oportunidad que él cree que merece.

"No me cierro la puerta de España porque ya son dos convocatorias que no me llama la sub 21 de Francia y me pone de los nervios. Si siguen sin llamarme, veré otras opciones", comentó el lateral zurdo blanco después del partido ante el Eibar.

Con esa contundencia se mueve Theo Hernández cuando valora sus opciones de futuro y si Francia tiene la intención de contar con él para la absoluta no debería dejar pasar esta amenaza del defensor del Real Madrid. A la vista está que Theo no pierde el tiempo si su futuro depende de una decisión concreta y con alternativas de por medio.

En Francia llevan dos convocatorias sin contar con el menor de los Hernández y parece que el plantón que les dio en verano de este mismo año ha influido bastante en la decisión de la Sub21 para no contar con él.

En la presente temporada, Theo acumula 303 minutos con el Real Madrid divididos en cuatro partidos ligueros y uno de la Supercopa de España. Aún tiene mucho que pelear para hacer sufrir en el puesto a Marcelo, titular indiscutible para Zidane.