No hay miedo pero el Real Madrid no quiere correr ningún riesgo este domingo en su partido ante el Girona. El conjunto blanco, ante la "incertidumbre que se vive en Cataluña", ha tomado la decisión de no utilizar su autobús oficial. Los responsables de seguridad del Real Madrid han aconsejado tomar ciertas medidas, entre las que está la de no utilizar el autobús habitual.

La decisión se toma por motivos de seguridad. El autobús suele ser centro de las iras de algunas aficiones cuando el equipo juega como visitante y la situación que se vive en Cataluña, con el proceso independentista, empeora las previsiones. Los responsables del Real Madrid no quieren exponer un autobús, que como se puede apreciar en la foto, no pasa desapercibido. A ambos lados, con escudos del Real Madrid de más de dos metros.

El equipo viajará este sábado a las 19:00 y por ahora, los Mossos están siendo los encargados del dispositivo de seguridad del partido. Carles Puigdemont, seguidor del Girona, no ha confirmado todavía si acudirá al palco de autoridades.