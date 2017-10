El partido que el Real Murcia y el FC Barcelona han disputado esta noche en la Nueva Condomina, de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se ha convertido en una nueva muestra de unidad nacional frente a un club que no ha dudado en apoyar a los separatistas catalanes, como demostró, por ejemplo, en su encuentro de Champions frente a Olympiacos o en el de LaLiga Santander que disputó a puerta cerrada frente a la UD Las Palmas, éste coincidiendo con la esperpéntica jornada del referéndum ilegal del 1-O.

Hace diez días, ante el Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano se inundó de banderas de España con motivo de la visita del Barça, en un encuentro en el que la afición colchonera dedicó numerosos pitos a Gerard Piqué durante toda la noche.

La escena se ha repetido este martes en el estreno de los azulgranas en la Copa. Así, en la Nueva Condomina, con capacidad para unos 31.000 espectadores, se han visto cientos de banderas de España para recibir al equipo de Ernesto Valverde. Lo que no hubo fue pitos a Gerard Piqué -al menos no en la primera mitad-, básicamente porque el central internacional estuvo en todo momento en el banquillo y no saltó al terreno de juego.