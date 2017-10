Equipo enchufado, plan A, B o incluso C, preparado para saltar al césped cuando sea necesario, rendimiento óptimo de esa segunda línea y gente que llegue desde abajo con ganas de comerse el mundo. Esta combinación de factores no es una petición exclusiva de Simeone ya que todos los entrenadores tienen esa misma ambición, pero hay una diferencia con el Cholo: con él o cumples con lo que se te pide o di adiós a minutos en el Atlético.

Cada jugador del cuadro rojiblanco que saltó como titular al césped del Martínez Valero tenía una pelea individual y colectiva. En la portería, Moyá debía demostrar que si Oblak se lesiona, algo que ya se ha visto en otras ocasiones, está él. En defensa, Vrsaljko, Giménez y Lucas quieren un puesto como titular con el canterano Sergi aprovechando cada minuto que le dan. Keidi, ídem. Augusto necesitaba recuperar sensaciones con Thomas a su lado buscando ampliar su cupo de participaciones en lo que llevamos de año. Gaitán ya no podía fallar y la pareja Vietto-Torres, más de lo mismo. Once batallas para once titulares.

Esa mentalidad de revancha y revalida de los jugadores del Atlético superó al Elche en la primera parte aunque ese ímpetu se diluiría en la segunda por los propios errores del cuadro del Cholo de cara a portería. La falta de gol del equipo rojiblanco volvió a condenarle a seguir vagando por el desierto con agua suficiente como para sobrevivir, pero con la sensación de dudar en cada paso. No hay contundencia y la delantera, carente de un ‘9’ de garantías, está seca en ese peregrinaje.

Es difícil explicar cómo al Atlético se le escapó vivo el Elche tras una primera parte en la que los madrileños tuvieron ocasiones de forma regular y con mucha claridad en la mayoría de llegadas. Fallaron los dos delanteros, Torres y Vietto, pero el caso del argentino es cada día más preocupante. Cuatro veces se plantó Luciano delante del portero y en todas ellas pecó de blando. Tanto en el primer acto como en el segundo a Vietto se le hizo la portería rival pequeña, casi enana. El Elche, entre medias, logró nivelar la contienda en la segunda parte con un penalti cometido por Lucas que se encargó de materializar Lolo Plá. Sin gol, no hay victorias.

Dos caras condicionadas por el gol

Más allá del resumen meramente resultadista con los goles de Thomas y Lolo, el partido dejó dos partes totalmente diferenciadas y para desgracia de Simeone lo bueno que se mostró en los 45 minutos iniciales se desplomó en la segunda. ¿Por qué? Por lo de casi siempre: carecer de pegada.

De nada sirvió el buen hacer del canterano Sergi y el breve resurgir de Gaitán en la primera parte ya que de poco vale asustar con aproximaciones si no tienes mordiente arriba. Ese último empujón de cara a gol lo debían poner en Alicante Torres y Vietto. Al primero apenas se le pudo ver en su pelea con los centrales, pero el segundo dispuso de todo lo que un delantero necesita para sentirse cómodo. Tuvo espacios, buenas asistencias y tiempo para pensar y no acertó en ninguna de las opciones que tuvo frente a Vallejo.

El Atlético protestó el penalti señalado a Lucas, sin embargo, lo que más le desesperó fue cortar su buen rendimiento al comienzo del partido por su continuada falta de contundencia. El Elche de Vicente Mir fue inteligente esperando su momento y tuvo opciones incluso de ganar merced a un delantero como Sory, que batalló y se peleó con todo aquel que respirase en el Martínez Valero.

El 1-1 final deja la eliminatoria abierta y presta a resolverse en el Wanda Metropolitano, pero la lectura empieza a ser repetitiva y recurrente. El Atlético, de momento, tiene falta de gol cuando tiene muchas oportunidades y cuando tiene pocas. Del 'uy' al 'gol' puede haber muchos puntos y títulos por el camino y nadie espera por nadie en la pelea por los mismos. Con-tun-den-cia. El problema está señalado. Falta resolverlo a tiempo.



Ficha técnica

Elche CF, 1: Guille Vallejo; Iván Calero, Gonzalo Verdú, Golobart, Edu Albacar; Manu Sánchez (Samba, m.68), Diego Benito, Iván Sánchez, Javi Flores (Tekio, m.75); Lolo Plá (Benja, m.56) y Sory Kaba

Atlético de Madrid, 1: Moyá; Vrsaljko, Giménez, Lucas, Sergi; Keidi (Toni Moya, m.58), Thomas (Saúl, m.58), Augusto, Gaitán; Vietto y Fernando Torres

Goles: 0-1, m.16: Thomas; 1-1, m.51: Lolo Plá, de penalti

Árbitro: Estada Fernández (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Gonzalo Verdú y Golobart, del Elche; y a Saúl, del Atlético de Madrid

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante unos 15.000 espectadores. En los prolegómenos del partido se entregó una placa y una camiseta al jugador ilicitano del Atlético, Saúl Ñíguez, en reconocimiento de su trayectoria