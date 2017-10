"No ir con el autobús oficial al estadio del Girona ya estaba previsto", comentan desde el Real Madrid al aclarar que esta decisión está tomada por motivos más logísticos que de seguridad. "Necesitamos el autobús en Londres el martes para el partido de Champions y no llegaría si sale de Girona el domingo", explican. Desde el conjunto blanco afirman que no tiene importancia que hayan alquilado un autobús para ir desde su hotel hasta el estadio Municipal de Montilivi. "Ya lo hacemos siempre que vamos al Camp Nou", recuerdan.

Los miembros de seguridad del Real Madrid tienen más trabajo de lo habitual estos días. Se esfuerzan por tener controlado todos los detalles de un escenario que desconocen ya que la situación puede cambiar de aquí al domingo con la aplicación del artículo 155. De momento, los Mossos planifican un cordón de seguridad similar a otros encuentros. Pese a ello, hubo llamada al Real Madrid para recomendar que no acudieran al estadio con el autobús oficial.

"No tenemos miedo, pero sí que hay preocupación", dicen desde el club. Al no saber a ciencia cierta qué va a pasar, no se descartan situaciones o medidas excepcionales. El Real Madrid, al jugar antes de las 18:00, tiene previsto viajar el sábado por la tarde pero no se descarta cambiar los planes y hacerlo el mismo domingo si el contexto en Cataluña varía mucho. El número de policías y de empleados de seguridad del Real Madrid aumentará en esta expedición. Hay tanta incertidumbre que no se descarta una cacerolada en la noche del sábado al domingo para impedir que los jugadores concilien el sueño. Es una posibilidad en la que están trabajando, aumentar el perímetro de seguridad del hotel para que nadie pueda acercarse. De aquí al domingo, en función de lo que vaya sucediendo en el país, se irán definiendo todas las medidas de seguridad.