El proceso independentista afecta a Kiko Casilla

Con la nueva lesión de Keylor Navas, Kiko Casilla tiene una nueva oportunidad para defender la portería del Real Madrid. El guardameta ha disputado ya cuatro partidos. El quinto será este jueves ante el Fuenlabrada y el sexto este domingo en Gerona, el encuentro más complicado para él.

Kiko Casilla es natural de Alcover, una localidad de Cataluña. Personas que trabajan en el día a día con él cuentan a Libertad Digital que el portero no lo está pasando del todo bien estos días. Todos saben que el ambiente que se va a vivir en el Municipal de Montilivi, este domingo en Gerona, va a ser tenso y que incluso no se ha garantizado la seguridad. El contexto político-social puede empeorar de aquí al día del partido pero, pase lo que pase, el portero intuye que su partido va a ser más complicado aún.

Kiko, junto a otros jugadores catalanes

Gran parte de la afición del Girona, club del que es aficionado Carles Puigdemont, está a favor del proceso independentista y con los nervios a flor de piel, pueden dirigir todos sus ataques e insultos hacía el portero, figura que suele ser la receptora de más insultos en los campos de fútbol por su cercanía a la grada.

Cuentan que Kiko Casilla adora su tierra. Se siente catalán. Ya lo está pasando mal estas semanas por todo lo que está sucediendo. Ahora le toca abordar un encuentro especialmente complicado en lo personal. Kiko es un profesional y, por supuesto, no pedirá no jugar el domingo. Sin embargo, está mentalizándose para vivir una tarde complicada. Él salió de la cantera del Real Madrid pero no ha olvidado sus raíces y sus creencias. Hay que recordar que el 29 de diciembre de 2014 Cataluña y Euskadi disputaron un partido correspondiente al centenario del primer encuentro entre los combinados vasco y catalán y Kiko, al igual que Piqué, Xavi, Jordi Alba, Busquets y otros futbolistas, aparecieron con una pancarta que decía lo siguiente: "Una nació, una selecció". ¿Se acordará de esto la afición del Girona? ¿Ayudará a rebajar la tensión o todo lo contrario?