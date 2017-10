Del Bosque vuelve a defender a Piqué y lanza otro dardo al Real Madrid

Vicente Del Bosque recibió en Valencia el X Premio Tolerancia de la Federación de Ateneos en España y el seleccionador atendió a los medios de comunicación tras el acto. Los dos temas que más repercusión han tenido fueron los relacionados con Gerard Piqué y el Real Madrid, dos asuntos recurrente cuando se habla de las declaraciones de Del Bosque.

Sobre el tema Piqué, Vicente hizo nuevamente hincapié en el compromiso del futbolista del Barcelona con España: "Yo hay cosas que he intentado hablar con ellos. Les he dado libertad para opinar, siempre que no perjudicara a la convivencia de la Selección. Nosotros tuvimos siempre una buena respuesta de él. A él le gusta mostrar su opinión pública y a nosotros no nos ha perjudicado. Ha sido el único jugador al que le ha expulsado una vez, en la final de la Copa Confederaciones, y fue más por un acto de impotencia. Eso define cómo era ese grupo humano. Piqué tuvo un comportamiento magnífico. Siempre ha sido un chico correcto. Desde los 16 años ha defendido la Selección hasta llegar a los 100 partidos, que llegará pronto".

Más allá de defender a Piqué, Del Bosque también tuvo tiempo para, de forma indirecta, mandar un mensaje al Real Madrid: "Yo pensaba que iba a estar toda mi vida en el Real Madrid. Me sentía un poco imprescindible, como creo que se siente todo buen empleado de una empresa. Pero ya con 60 años no tengo rencor, vivo en paz".