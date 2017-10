Marcos Alonso: "Me faltó paciencia en el Real Madrid"

Marcos Alonso está brillando con luz propia, concretamente con un resplandor azul característico en los jugadores del Chelsea. El defensor del español con sólo 26 años es ya un veterano a la hora de cambiar de aires para intentar triunfar en el mundo del fútbol y tras su paso por la cantera del Real Madrid, la Fiorentina, el Bolton y el Sunderland, ahora ha encontrado su sitio en Stamford Bridge.

El diario Marca ha entrevistado al lateral español que ha confesado qué le faltó en su etapa en el Real Madrid. "Paciencia. Mi último año allí llegué a debutar, pero quería jugar todos los domingos. Llegó la oferta de la Premier y no lo dudé. No me arrepiento".

Actualmente, Marcos luce con orgullo la camiseta del vigente campeón de la Premier League, pero reconoce que el equipo que le ha dado la oportunidad de crecer es el conjunto blanco: "El Real Madrid ha sido mi casa durante mucho tiempo y eso no se olvida. He crecido allí, he conocido a muchísima gente, he debutado con el primer equipo. Eso es algo que quedará siempre ahí. No lo puedo negar. Debutar en Primera era el sueño."

Con el Chelsea, Marcos Alonso está firmando una temporada espectacular aunque, de momento, no ha tenido el premio de la llamada de la Selección. Él se ve preparado para que Lopetegui cuenta con él: "Creo que puedo aportar mucho a la selección. Ahora mismo estoy preocupado con los partidos del Chelsea y no es un tema que me tenga que importar mucho, porque al final no es una decisión mía. Sólo puedo hacer méritos dentro del campo y eso es lo que intento. En mi mano está el ganar los máximos partidos posibles con el Chelsea, hacerlo bien y esperar. ¿Billete para Rusia? Primero ganar con el Chelsea".