¿Mandó Mourinho callar a su afición o a la prensa de Manchester?

José Mourinho confía plenamente en el rendimiento de su delantero centro, el belga Lukaku. Hasta tal punto llega su confianza en él que una mala racha goleadora no evitó que el ariete se mantuviese en el terreno de juego frente al Tottenham pese a la petición de sustitución por parte de Old Trafford.

El partido transcurría 0-0 cuando el estadio del Manchester United empezó a pedir a gritos el cambio de Martial por Lukaku. Mourinho captó el mensaje, pero sorprendió a propios y extraños cuando retiró a Rashford y no al delantero belga. La decisión, momentáneamente, no sentó nada bien a la grada de los red devils, pero todo cambió con el 1-0 de Martial.

Justo después del pitido final, José Mourinho se llevó un dedo a la boca en señal de silencio ya que su decisión había sido acertada. Luego recriminó a su hinchada que no respetase a Lukaku.

"Me gustaría que los aficionados me explicasen por qué no apoyan tanto a Lukaku porque lo da todo. No es justo que la diferencia la marque anotar goles o no. No entiendo la reacción de los fans. ¿Son ellos red devils? A veces no lo entiendo porque mis delanteros trabajan increíblemente bien. Ellos pagan por una entrada y pueden hacer lo que quieran. Pueden abuchear a quién no se lo merece. Pueden abuchear a un jugador que está trabajando como un animal, incluso si el partido no está yendo en su dirección. También pueden abuchear al entrenador", sentenció Mourinho.

Por otro lado, el luso mandó otro mensaje después del choque y parece que sus críticos son los destinatarios del mismo: "Algunas personas hablan demasiado, tienen que relajarse un poco, no hablar tanto".

El United es actualmente segundo de la tabla a cinco puntos del City de Pep Guardiola.