Nuevo dardo de Álvaro Morata al Real Madrid. El delantero español del Chelsea dice ahora que "es la primera vez que me siento el número uno", dejando así entrever que nunca se había sentido tan importante en el Real Madrid o en la Juventus de Turín como lo es ahora en el club londinense.

Así lo asegura el ariete madrileño, con 25 años recién cumplidos en declaraciones a la revista Four-Four-Two. Morata agradece al técnico Antonio Conte el apoyo que le ha dado desde que coincidieron en la Vecchia Signora. Ese fue el principal motivo por el que el jugador decidió recalar en la entidad de Stamford Bridge: "Después de traerme a la Juventus antes de unirse a Italia en 2014, siempre pensé que algún día volveríamos a reunirnos. Él ha ido a muerte conmigo. Es una gran ayuda. Vine al Chelsea porque realmente quería renovar la relación con él y pagarle por la fe que mostró en mí. Ya he mejorado mucho con él".

El delantero español confiesa, sin embargo, no haberse sentido tan importante en la Juventus o en el Real Madrid como lo es ahora: "Eso es porque quizá sea la primera vez en mi carrera como profesional que he sido titular cinco partidos seguidos o que me he sentido como el delantero número uno de un club".

Morata, que lleva siete goles y tres asistencias en catorce partidos, ya armó un gran revuelo esta semana al afirmar, en una entrevista a La Gazzetta dello Sport, que "en el Madrid me trataron como el niño que era antes de irme".

"Nunca debí irme de la Juve. Volví porque había acuerdos contractuales que tenían que ser respetados. Pero la desilusión fue enorme, volví al punto de partida. Me trataron como el niño que era antes de mis dos temporadas en Italia", dijo el delantero internacional español, que no obstante horas después, en la rueda de previa al partido de Champions contra la Roma en el Olímpico (3-0), quiso matizar estas palabras, asegurando "que sólo quería decir que fui muy feliz en la Juventus".