Cesc reconoce que sufre "insomnio" cuando recuerda al Chelsea de Mourinho

Cesc Fábregas se ha sincerado en una entrevista para la BBC en la que ha declarado que no tiene un grato recuerdo de la última etapa de José Mourinho en el Chelsea. El español cree que los jugadores tuvieron gran parte de culpa en la destitución del técnico luso.

"Todavía me pregunto por qué. Fue una vergüenza. A veces te vas a la cama y piensas en muchas de estas cosas y a veces no puedes dormir. Todavía me molesta porque podría haberme puesto en el lugar del aficionado y pensar: 'Estos tíos ni siquiera lo están intentando'. Pero simplemente es que olvidamos cómo jugar al fútbol. Sientes que esos seis meses no íbamos a ninguna parte. No estábamos cerca de lo que realmente fuimos solo unos meses antes, pero sucedió y me siento mal por ello", comentó Cesc.

Fábregas incluso coloca a Mourinho a la altura de Wenger a nivel personal: "A día de hoy todavía hablamos. Probablemente él es el entrenador con el que he tenido el mejor feeling y la mejor conexión. Además de Arsene Wenger, José es el único con el que tengo mucho contacto".

En la etapa que vive actualmente Cesc con Antonio Conte como entrenador, el centrocampista es titular indiscutible habiendo jugado 16 partidos en los que ha partido como titular en el once en 14 ocasiones.