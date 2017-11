El ninguneo de Lopetegui a Marcos Alonso

Marcos Alonso tendrá que seguir esperando su oportunidad con España. Julen Lopetegui ha dado la lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección ante Costa Rica y Rusia y el jugador del Chelsea sigue sin tener presencia en la misma.

Odriozola, Alberto Moreno y Jordi Alba han sido los elegidos por Lopetegui, que no contará a su vez con Monreal y Azpilicueta. Marcos Alonso veía opciones de entrar en la lista, pero finalmente sus posibilidades han quedado en nada, hecho que se lleva repitiendo de forma continuada pese al buen papel del jugador con el Chelsea.

Sobre la ausencia de Monreal, Lopetegui habló de decisiones de nivel técnico: "Son decisiones técnicas y tenemos que aprovechar estos partidos para ver otras cosas". Alberto Moreno tendrá una nueva oportunidad y Julen explicó el motivo de su regreso: "Está rindiendo a un altísimo nivel, es titularísimo y mezcla muy bien con lo que queremos. Por eso queremos verle con nosotros y sacar conclusiones más sólidas. Le conocemos bien de las inferiores".

Por su parte, Marcos Alonso lleva tiempo deseando aportar su granito de arena con España: "No he tenido contacto con Lopetegui, la llamada llegará o no. Sería un sueño ir al Mundial y poder hacer un buen papel".