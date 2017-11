Guardiola vuelve a hablar de Cataluña en la sala de prensa del City

Echando un pulso a la magistrada, Carmen Lamela, que envió a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros exconsellers del Ejecutivo autonómico por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso que culminó el pasado 27 de septiembre con la declaración de independencia. Guardiola vuelve a hablar de política en la sala de prensa de su equipo, el Manchester City.

"Deseo que los once políticos salgan de prisión por ellos y por sus familias. Estoy preocupado porque nos puede pasar a todos por dar nuestra opinión. En prisión también hay dos activistas por el simple hecho de pedir votar. Queríamos un referéndum legal y la única forma de solucionar esta situación es a través de un referéndum pactado. Hasta que no ocurra no habrá fácil solución, pero hay gente en prisión después de que el Constitucional supiera lo que estaba escrito en el programa electoral del Govern. Lo único que se pedía era votar, y da miedo retroceder tanto en el tiempo. Espero que el 21 de diciembre haya elecciones democráticas y limpias, que la gente pueda votar y se recuperen las instituciones. También el Parlamento de Cataluña".