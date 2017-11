Pako Ayestarán en 'El Primer Palo': "No hemos planteado el partido como hizo el Girona ante el Real Madrid"

Pako Ayestarán pasó por los micrófonos de esRadio para charlar con Juanma Rodríguez en El Primer Palo y tratar en primera persona cómo llega Las Palmas al partido que les enfrentará al Real Madrid el próximo domingo. El Santiago Bernabéu recibirá al equipo canario en una mala situación del equipo de Zidane.

Ayestarán confesó que no se basa en el partido Girona-Real Madrid para plantear el partido: "Hemos trabajado igual que en otros partidos. No les hemos puesto vídeos del Girona, pero no porque no valoremos ese trabajo. Nosotros tenemos que fijarnos en nuestras características".

El exentrenador del Valencia también comentó que tiene la seguridad necesaria para superar los problemas deportivos de Las Palmas: "Total convicción. Eso te lo da ver trabajar al grupo y están trabajando muy bien. Tenemos que ir encontrando soluciones globales e individuales y tener en cuenta que la confianza marca mucho las cosas. Cuando baja lo mismo hay que jugar de otro manera a la que lo harías con el grupo en un grado de confianza mayor".