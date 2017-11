Terremoto deportivo en Perú. El ídolo local, Paolo Guerrero, dio positivo en el control antidoping tras el partido de Eliminatorias ante Argentina, que se disputó el pasado 5 de octubre en La Bombonera, según ha informado ESPN.

La noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría en el país andino central. Perú prepara la cita histórica para clasificarse por primera vez en 35 años a un Mundial. La próxima semana, La Blanquirroja disputa el partido de ida de la repesca ante Nueva Zelanda.

Guerrero es la máxima estrella del combinado que entrena Ricardo Gareca. Si se confirma el positivo, Guerrero no podrá jugar ni la repesca, ni en caso de clasificarse, el Mundial de Rusia. El delantero del Flamengo podría ser sancionado 2 años sin jugar, lo que a sus 33 años supondría decir prácticamente adiós a su carrera deportiva.

¿Un remedio para la gripe?

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a través del presidente de la Comisión de Control del Dopaje, Fernando Solera, ha confirmado que Guerrero dio positivo.

Hay un resultado analítico adverso de una sustancia S6 estimulante. Puede proceder de un medicamento, entonces no sería un resultado positivo. No sirve esa historia de enviar la lista de lo que fue administrado al jugador. Lo que está en la lista WADA no puede ser administrado, solo si el futbolista tiene un justificante médico. Para eso es necesaria una robusta documentación. He hablado con el médico del Flamengo sobre el asunto y no hemos llegado a un acuerdo. No tenemos seguridad de dónde viene este resultado. He tenido acceso a todo lo que ha sido administrado por el club y no he encontrado ninguna medicación donde pueda estar presente la sustancia S6