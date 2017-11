Plaza fija para Piqué con España pese a críticas, pitos y polémicas

Gerard Piqué es un fijo para Julen Lopetegui y en condiciones normales estará con España en el próximo Mundial de Rusia 2018. El seleccionador ya ha declarado en varias ocasiones que el "compromiso" del central es suficiente para él pese a las continuas polémicas que ha generado el jugador del FC Barcelona.

En la anterior convocatoria, Piqué estuvo presente pese a confirmar su independentismo a través de unas declaraciones en la zona mixta del Camp Nou después de jugarse a puerta cerrada, y en pleno 1 de octubre, el Barcelona-Las Palmas.

"Cuando se vota se puede votar que sí, que no o en blanco. Pero se vota. Durante muchos años no se pudo votar en este país y es un derecho que debemos defender. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso. La gente se ha comportado de forma extraordinaria", dijo Piqué.

Lopetegui ya dejó clara su postura sobre este asunto hace unas semanas: "Los insultos a Piqué no es opinar, eso es lamentable. En la selección siempre ha rendido a gran nivel, con más compromiso de lo que se cree. Está con nosotros porque es un excelente jugador".