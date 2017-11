Continúa el caso de la "camisetita". Así bautizó, Juanma Rodríguez, la nueva equipación de la selección española que, finalmente, no será presentada este miércoles como se tenía previsto. Este lunes, tras la rueda de prensa de Julen Lopetegui en la que anunció la convocatoria para los dos próximos amistosos, se avisó a la prensa que el miércoles habría "una sorpresa". Esa sorpresa era la presentación oficial de la camiseta de España para el Mundial de Rusia 2018.

La nueva equipación no tendrá presentación como se tenía previsto. Cambio de planes. La Federación Española de Fútbol ha tomado esta decisión después de la polémica surgida a raíz de los colores: amarillo, rojo y "azul petroleo", según Larrea, presidente de la RFEF y que parece morado una vez te alejas de la camiseta. El parecido a la bandera de la República, el revuelo que se ha generado entre los aficionados e incluso la burla de Pablo Iglesias, ha provocado que el Gobierno haya mostrado su malestar a la Federación Española de Fútbol. Así lo ha admitido el presidente este martes.

"Hemos recibido quejas desde lo más alto. Al Gobierno no le hace gracia ni el lío ni la camiseta", ha afirmado Larrea, que no descarta "seguir usando el modelo antiguo hasta que pase la tormenta", según recoge el diario AS.

Lo previsto, ahora mismo, es que los jugadores posen este miércoles con las nuevas camisetas para la foto oficial. La prensa podrá hacer fotografías y tomar imágenes del momento en los quince minutos de puerta abierta. Esa será la única novedad en una jornada habitual en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

Minutos más tarde, la Federación emitía un comunicado oficial al respecto: