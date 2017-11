Jesús Vallejo, defensa del Real Madrid estuvo este martes en El Primer Palo, programa que presenta Juanma Rodríguez. El central disputó el pasado domingo sus primeros minutos en el Santiago Bernabéu con el conjunto blanco. Salió de titular junto a Sergio Ramos, su referente y a quien tiene a su lado en el vestuario. "Comparto momentos con él y jugando con él, estoy muy a gusto. Comunica mucho y te facilita mucho las cosas".

El jugador, cedido en Alemania la pasada temporada, también fue preguntado por las declaraciones de Cristiano Ronaldo en las que comparaba la actual plantilla, con jugadores jovenes y de futuro y que "tienen mucho potencial, con la de la pasada temporada con James, Pepe o Morata, jugadores "que les hacían más fuertes". Vallejo afirmó que "no hay que buscar la polémica a algo que no lo tiene. Cristiano fue honesto y tiene razón. Ellos tienen más expereicnia, están más consolidados en elf útbol y nosotros somos jovenes. Llegamos con la ilusión de hacerlo lo mejor posible. No hay que darle muchas vueltas.

Vallejo sólo ha jugado hasta el momento en el Zaragoza donde fue capitán con 18 años y en el Eintracht de Frankfurt la pasada temporada. Su cesión fue tan positiva que el equipo alemán quería prolongar su cesión una campaña más. Preguntado por el gran cambio que supone jugar en el Real Madrid, Vallejo responde que "es distinto. Cada equipo es distinto. Te tienes que adaptar al estilo como lo tiene la selección que es distinto al Real Madrid. Es bueno haber jugado en distintos equipos para adaptarme más rápido".

Puedes escuchar la entrevista completa, aquí. Jesús Vallejo es preguntado por todos los asuntos que rodean a la actualidad del Real Madrid. El juego de Zidane, cómo está el vestuario, los penaltis que no le pitan al equipo...