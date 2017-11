Messi, ¿adiós al Barça?: "Sueño con jugar en Newell's"

Leo Messi se encuentra concentrado con la selección argentina, que el próximo sábado se enfrentará contra Rusia en un amistoso en Moscú. Allí, el astro del Barcelona ha concedido una entrevista al canal TyC Sports, dejando una reflexión que podría hacer temblar los cimientos del club azulgrana, teniendo en cuenta que el futbolista aún no ha renovado su contrato con la entidad, que finaliza el próximo 30 de junio.

"Me gustaria jugar en Newell's, jugar en Primera en Argentina y poder estar dentro de esa cancha que yo iba a ver tantos partidos. Pero no se qué va a pasar de acá a unos años, dónde voy a estar yo o cómo voy a estar para volver. No puedo decir voy a volver y voy a jugar. Me encantaría y siempre lo dije pero no se qué va a pasar, ojalá pueda ser así y jugar en Newell's, que es lo que soñé desde chiquito", ha dicho Messi en la entrevista.

El delantero también ha hablado del Mundial que se disputará el próximo verano en Rusia (del 14 de junio al 15 de julio de 2018), dejando claro sus preferencias para el sorteo: "Prefiero evitar a España en la fase de grupos porque es un rival muy difícil".

Por último, también ha salido al paso de las informaciones que aseguran que es él quien hace las convocatorias de la Albiceleste y quien manda en el combinado nacional: "Me río porque son tantas barbaridades que se dijeron. Masche, Di María, Biglia... son figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son amigos míos es una falta de respeto hacia mí y hacia ellos. Jamás puse ni saqué a ningún jugador de la selección. No es mi forma de ser, estoy para sumar y nada más".