Neymar rompe a llorar ante la prensa: "Dejen de inventar historias"

Neymar está harto. Este viernes, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el estadio Pierre-Mauroy de Lille tras la victoria de la selección brasileña contra Japón (1-3), el jugador rompía a llorar ante los últimos rumores que aseguran que está arrepentido de haber fichado por el París Saint-Germain y que se lleva mal tanto con el técnico Unai Emery como con uno de sus compañeros, el delantero uruguayo Edinson Cavani.

"No me gusta este ruido, las invenciones, las historias... Molesto sí estoy con la prensa, pero no en general", decía Neymar, asegurando que su enfado es con "las personas que creen saberlo todo y no saben nada". "Sólo les pido que paren y que sean correctos", decía el jugador. "Quiero ser feliz. Vine a Francia para ayudar, sumar y sé de mi papel (...) Hago las cosas que me manda el entrenador y me incomodan todas las noticias que salen", apuntaba el futbolista, que ha comparecido ante los medios junto al seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tité.

El delantero señalaba que "se dicen cosas inciertas y se inventan noticias. No son correctos", aseguraba. Para ello pone algunos ejemplos: "Dicen que no me llevo bien con Cavani, con mi entrenador... Es todo lo contrario porque vine con su aval y cuando llegué tuvimos una reunión, me lo dijo todo, que me ayudaría a alcanzar los objetivos".

"No estoy enfadado ni cabreado.. Vine al PSG porque quiero y no me siento a gusto con esas invenciones pero estoy con felicidad" e "incómodo con parte de la prensa", a la que pide que "pare de inventar historias".

El exdelantero del Barça asegura que "no tengo ningún problema en Francia. "Soy feliz. Estoy molesto con la prensa y exijo que no inventen historietas", reiteró.