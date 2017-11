"Si no tienes perro para ir a cazar, tienes que ir con el gato; sólo no puedes ir", dijo José Mourinho hace siete años, en diciembre de 2010, en la previa de un partido de Liga contra el Real Zaragoza en La Romareda. El "perro" era Gonzalo Higuaín, el nueve titular que estaba lesionado, mientras que con el "gato" se refería a Karim Benzema.

El entonces técnico del Real Madrid estaba pidiendo así a la dirección deportiva del club, encabezada por Jorge Valdano, el fichaje de un delantero —semanas después, a finales de enero, llegaría Emmanuel Adebayor por media temporada—.

Lo cierto es que aquellas palabras de Mourinho no le sentaron nada bien a Benzema, que incluso llegó a amenazar al técnico luso. Así lo reconoce el delantero francés en un documental de Canal+ Francia emitido el pasado fin de semana. Así, el futbolista de Lyon llegó incluso a perder los papeles: "Teníamos una buena relación, pero después hubo frases o comentarios que no venían a cuento. Hablaba de gatos, perros y otras tantas cosas en la prensa. Tenía la impresión que a él le hacía gracia. Y la verdad es que si era alguien al que respetaba, en ese momento se me fue la olla", ha comentado Benzema.

El delantero pidió hablar con el entrenador en el despacho que tenía en Valdebebas. Y ahí es dónde se calentó. "Le dije lo que había que decirle. Estuvimos reunidos una hora", explicaba Karim. "Yo soy un jugador de fútbol, tú eres mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista", le comentó en el encuentro Benzema.

Pero aún hubo más. "Soy alguien tímido, pero si te vas a reír de mí, me vas a encontrar", le llegó a amenazar.

Afortunadamente, confiesa Benzema, todo fue a mejor después de aquella conversación. "Cuando se hablan las cosas, todo va mejor (...) Desde entonces ya no hubo más historias de gatos y perros", bromeó Karim.