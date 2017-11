Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale, estalla ante los rumores que sitúan al futbolista lejos del Real Madrid la próxima temporada. Varios medios aseguran que el club blanco medita traspasar al crack galés la próxima temporada debido a sus constantes problemas con las lesiones, como la que se le detectó el pasado viernes —rotura fibrilar en el tercio medio del músculo aductor de la pierna izquierda, con lo que estará otro mes de baja más— y que es la decimonovena desde que fichara por el conjunto madridista en verano de 2013.

El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, ha conseguido hablar este lunes con Barnett, y el representante ha calificado de "basura" los rumores que apuntan que el Madrid quiere deshacerse del jugador. "No contesto a preguntas estúpidas de periodistas. ¿Tú estás seguro de que vas a seguir en tu mismo lugar de trabajo el año que viene? Yo no lo sé, no está en mis manos. Pues lo mismo ocurre con Bale. Es jugador del Real Madrid y jugará cuando esté bien", ha dicho el representante.

Barnett se muestra optimista con la recuperación del jugador, que según algunos medios se encuentra "moralmente hundido" ante esta nueva lesión. "Está bien y va estar mejor. Jugará tan pronto como pueda y volverá con el equipo", ha dicho en El Primer Palo.