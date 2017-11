Carvajal rompe su silencio tras la pericarditis: "Tuve miedo"

Dani Carvajal vivió el pasado 30 de septiembre uno de los peores días de su vida. Entonces, el Real Madrid comunicaba entonces que el lateral internacional sufría una pericarditisy que iba a estar de baja durante un tiempo indefinido.

Ahora, el futbolista rompe su silencio y habla por primera vez de sus sensaciones tras conocer la enfermedad, llegando incluso a temer por una posible retirada si la cosa se agravaba. "Tuve miedo y pensé que si era grave tendría que retirarme", dice Carvajal, ya totalmente recuperado, en una entrevista a Diario Madridista. "Me asusté un poco. Te planteas que puede llegar a ser algo crónico y tengas que dejar de jugar, como ha sucedido en otros casos. Pero los doctores me dicen que no me preocupe, que es algo frecuente y que esté tranquilo, que me tome la medicación y guarde reposo", añade el lateral blanco, que en principio está prácticamente descartado para el derbi del próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano pese a estar ya totalmente recuperado.

"Las primeras tres o cuatro semanas fueron las peores porque no podía hacer prácticamente nada, no podía subir pulsaciones y se me hizo muy lento. El cuerpo te pide actividad, sobre todo nosotros que somos deportistas", apunta.

Y es que Carvajal, a recomendación de los servicios médicos, no quiere precipitar su regreso. "A mí me hubiera gustado volver antes, pero al final llegamos a un acuerdo para que fuera después de este parón, que serviría para coger tono y otra vez el ritmo de competición para poder encarar a tope este mes y medio antes de Navidad", afirma al respecto.

En este sentido, Carvajal asegura que "en principio ya tengo el alta para competir, entonces ya sin ningún tipo de problema y no creo que me ocurra nada". Para ello, ha trabajado muy duro con el preparador físico Antonio Pintus: "Hemos trabajado, aparte de con balón, mucho sin él, complementando las sesiones que he hecho con el resto del equipo con series de carrera, mucho gimnasio... Prácticamente ha sido como una minipretemporada".

Además, el jugador de Leganés ha hablado de Achraf Hakimi, el jugador que ha ocupado su sitio en el lateral derecho durante su ausencia. "Es un chico fantástico, darle la enhorabuena ahora que se han metido en el Mundial con Marruecos. Es muy joven, con muchas ganas de aprender, con muchísimo talento y a la vista está que ha cumplido con creces. Ha hecho unos grandes partidos y seguro que nos va a ayudar hasta final de temporada mucho", finalizó.