Casillas, resignado a la suplencia: "Todos acabamos pasando por el banquillo"

Iker Casillas atraviesa malos momentos en el Oporto. El guardameta español lleva ya varios partidos consecutivos en el banquillo por decisión técnica de su entrenador, Sergio Conçeiçao.

Pero parece llevar esta situación con resignación. Al menos así lo dice en una entrevista a Canal Plus. "Todos los jugadores acaban pasando por el banquillo, pero hay que valorar y aprender de nuestros compañeros y darse cuenta de la suerte que tenemos de poder jugar. Un equipo no consta sólo de once jugadores. Me gusta entrenar, superarme y luchar para jugar", dice.

Preguntado por la opinión que tiene de Conceiçao, que es quien ha decidido que esté en el banquillo durante los últimos encuentros, Casillas asegura: "Es un entrenador competitivo, con carácter fuerte y ambicioso. Conoce bien el Oporto y la necesidad que tiene el club de ganar títulos".