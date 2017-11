Gareth Bale quiere quedarse. El Real Madrid planea su venta. Estas son las dos noticias principales que ha podido conocer Libertad Digital y esRadio sobre el futuro del jugador galés. La última lesión, la décimo novena desde que llegar al club blanco, no ha cambiado ni un ápice en el deseo de Bale de triunfar en el Real Madrid, pero sí ha servido para que en el club vean su venta el próximo verano como una opción real y acertada.

El pasado verano, el Real Madrid ya tuvo la oportunidad de vender a Gareth Bale. El Manchester United, a través de José Mourinho, no escondió el deseo de ficharle. Sin embargo, y pese a que no son una novedad los problemas que tiene el galés con las lesiones, el club tomó la decisión de darle otra oportunidad más. Hubo una decisión en el club porque hubo un debate interno. Sí había voces que ya apostaban por su venta y el fichaje de Mbappé. El propio Florentino Pérez, ya lo dijo en El Primer Palo, en esRadio. "A mí me gustan todos los buenos jugadores, y Mbappé lo es, pero en el Real Madrid sólo juegan 11 y la plantilla es de 24. Si Zidane me dice quién se marcha...", afirmó el presidente del Real Madrid.

La rotura fibrilar que sufrió la semana pasada ha sido un golpe definitivo para el club. Gareth Bale sólo ha disputado 9 de los 19 partidos de esta temporada. El 55% desde que llegó al Madrid y los que le faltan por perderse.

La visión del club contrasta con la del jugador. El entorno más cercano de Gareth Bale es muy reservado, pero Libertad Digital ha podido contrastar con ellos que el deseo del delantero está intacto. Admiten que pocas veces han visto tan hundido a Bale como el día en el que sufrió la última rotura fibrilar pero, una semana después, todos, el jugador y su entorno, miran el futuro con ilusión. Afirman que esta lesión ha sido fruto de la mala suerte y que en diciembre volverá a demostrar su calidad. Quiere volver a convencer a todos, afición, entrenador, compañeros, de que puede ser un miembro fundamental en el Real Madrid y sus éxitos. "No se rinde", dicen.

El entorno de Gareth Bale confirma que tiene opciones para marcharse del Real Madrid. Que tuvo y tendrá clubes interesados. Sobre todo en la Premier League. Pero el mensaje es contundente. "Bale es feliz en Madrid. Bale es feliz en el Real Madrid. Es un momento complicado pero no quiere marcharse. Por eso renovó su contrato". El 30 de octubre del 2016, el Real Madrid hizo oficial la renovación del galés hasta el 2022.