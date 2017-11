El padre de Pepe lanza un dardo al Madrid: "Cuando se cansan te tratan de forma inmerecida"

Pepe salió por la puerta de atrás del Real Madrid y, pese a ser una pieza vital en los éxitos del conjunto blanco en los últimos años, el portugués, sin previo aviso, no dejó títere con cabeza en su despedida el año pasado para irse al Besiktas turco.

"Es política del club no ofrecer a los jugadores de más de 33 años dos años, por eso es imposible que me ofrecieran dos años. Sólo me ofrecieron uno. Hay maneras de poder negociar, y la manera no ha sido la correcta. El club, por ejemplo, no me ha defendido con Hacienda. No tengo problema para mostrar mis cosas, estoy al día y no tengo ningún problema. Me ha dolido mucho", confesó Pepe en junio.

Ahora ha sido su padre el que ha tomado la palabra para hablar y criticar al Real Madrid. Ha sido en una entrevista para Globo Esporte: "Esos clubes cogen a los jugadores y les exprimen hasta la última gota. Cuando se cansan y no tienen más que explotar de él, comienzan a tratarlo como no merece".

No fue la única respuesta del padre de Pepe respecto al Real Madrid ya que el patriarca de la familia del excentral blanco quiso explicar la salida de su hijo de la casa blanca: "Cuando falta un año de contrato, los clubes generalmente llaman a los jugadores para renovar y Pepe no fue llamado. Después, cuando lo hicieron, le ofrecieron lo mismo que él ya ganaba. Él dijo que no quería. Cumpliría lo que quedaba de contrato con el Real Madrid y se marcharía".

Pepe es actualmente central titular en el Besiktas turco, equipo por el que fichó la temporada pasada justo después de abandonar el Santiago Bernabéu.