Esta semana saltaba a la palestra el nombre de Virginia Torrecilla. Para los seguidores del fútbol femenino, el nombre no es nuevo. Pero quizá sean muchos los que se la han encontrado esta semana en las televisiones y en las redes sociales sin conocerla. Y es que la futbolista mallorquina del Montpellier francés marcaba este miércoles el que para muchos ya es 'el gol del año en la Champions'.

Era el minuto 84 cuando Virginia recibía un balón levemente superado el centro del campo. Un toque para acomodarse, y derechazo desde más de 35 metros que se cuela en la portería del Brescia, un rival que apenas pudo oponer resistencia en los octavos de final de la UEFA Woman Champions League.

"Cuando vi que me llegaba el balón en aquella zona miré a la portera, la vi adelantada, y pensé 'esta la tengo que tirar'. Me dio miedo que se me marchara alto, pero la verdad es que salió perfecto" relata Virginia Torrecilla en exlusiva para Libertad Digital.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que la mallorquina hace algo así. De hecho, hace sólo poco más de un mes ya consiguió un tanto similar. Incluso desde un poco más lejos. Lo hizo ante el Olympique de Marsella, de falta directa. Un golazo que ya ha pasado a estar entre los mejores del año en el campeonato francés y que sentenció la victoria del Montpellier justo cuando las marsellesas más apretaban para igualar un partido que se había puesto 1 a 2 hasta la irrupción de Virginia.

En España, también pudimos disfrutar de su gran golpeo. Fue con el Barça, a donde llegó con 18 años después de debutar en Primera División con el Collerense con tan solo 16 años. Durante su segunda temporada como azulgrana, en un enfrentamiento ante el Sevilla, se atrevió a golpear incluso desde más allá de la línea de medio campo, sorprendiendo y superando a la meta rival.

Curiosamente, esa misma semana el futbolista del Barcelona B Munir también marcaba un tanto desde el centro del campo. Las comparaciones saltaron de inmediato.

"Lo cierto es que siento un cierto rubor cuando marco desde tan lejos, porque sé que la gente me va a mirar, se va a hablar de ello, el vídeo va a salir por todo... me da hasta un poco de vergúenza, y lo único que pienso entonces es en volver a mi posición para que siga rodando el balón", confiesa una tímida Virginia Torrecilla. Tendrá que acostumbrarse a ello, porque lo que queda claro es que estos goles no son fruto de la casualidad.