Bombazo en Italia: el presidente del Milan no es quien dice ser New York Times destapa la farsa. El presidente del Milan, Li Yonghong, no tiene ningún imperio minero en China.

A.S.E 2017-11-18 Compartir

El farsante Li Yonghong | EFE Bombazo en Italia. The New York Times desvela la farsa del presidente del Milan. No es quien dice ser y tampoco tiene tanto dinero como se presuponía. El diario estadounidense ha publicado un reportaje sobre Yonghong donde entierra varias de las afirmaciones que Li Yonghong había hecho desde que tomó las riendas del conjunto rossonero. El presidente del Milan había asegurado tener un imperio minero en China, gracias al cual había formado su riqueza. Mentira. Yonghong no tiene a su nombre esas minas en la ciudad de Fuquan. Dichas minas han tenido cuatro dueños en los últimos dos años, sin embargo, el magnate chino no fue uno de ellos en ningún momento. El Times comprobó en China que Li Yonghong y la citada empresa responsable de la mina, Guangdong Lion tuvieron un litigio en 2015 debido a un préstamo no resuelto con otra compañía china. Al llegar los periodistas a la sede, ésta se encontraba con un cártel de "se alquila". Mientras su cuenta corriente es una incógnita, de lo que está repleto Li Yonghong es de problemas judiciales. En 2013 fue multado, como señala el medio norteamericano con 76.000 euros al no declarar un negocio inmobiliario de 43 millones de euros. En 2004, la empresa familiar (Guangdong Green River) se unió con otras dos empresas para estafar 57 millones de euros a más de 5.000 inversores. La noticia fue dada por The Shanghai Securities News. El padre y el hermano de Li fueron encarcelados, pero él fue absuelto. Li Yonghong compró el Milán en agosto de 2016 por 740 millones de euros. El chino prometió construir un "gigante" Milan. La cruda realidad del histórico equipo italiano es muy diferente. Compartir

